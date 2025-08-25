به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در قالب برنامه های کنگره ملی سرداران و ۱۲ هزار شهید آذربایجان‌غربی پویش خوانش و معرفی کتاب «یادنامه زنان شهیده آذربایجان‌غربی» اثر اسماعیل تقی‌زاده با مشارکت اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی، دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و بسیج جامعه زنان سپاه شهدا آذربایجان‌غربی برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت منبع و شرکت در مسابقه از ۱ تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ به سامانه مسابقات الکترونیک کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به نشانی ketabkhooon.ir مراجعه کرده و آثار خود را در قالب ویدئو‌های حداکثر ۳ دقیقه‌ای ارسال کنند پس از اتمام زمان مسابقه و ارزیابی نتایج، به برگزیدگان جوایز نقدی اهدا می‌شود.