پویش خوانش و معرفی کتاب «یادنامه زنان شهیده آذربایجانغربی» اثر اسماعیل تقیزاده برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در قالب برنامه های کنگره ملی سرداران و ۱۲ هزار شهید آذربایجانغربی پویش خوانش و معرفی کتاب «یادنامه زنان شهیده آذربایجانغربی» اثر اسماعیل تقیزاده با مشارکت ادارهکل کتابخانههای عمومی، دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و بسیج جامعه زنان سپاه شهدا آذربایجانغربی برگزار میشود.
علاقهمندان میتوانند برای دریافت منبع و شرکت در مسابقه از ۱ تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ به سامانه مسابقات الکترونیک کتابخوانی نهاد کتابخانههای عمومی کشور به نشانی ketabkhooon.ir مراجعه کرده و آثار خود را در قالب ویدئوهای حداکثر ۳ دقیقهای ارسال کنند پس از اتمام زمان مسابقه و ارزیابی نتایج، به برگزیدگان جوایز نقدی اهدا میشود.