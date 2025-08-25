به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ موسی جسور گفت: مأموران یگان حفاظت پاسگاه محیطبانی شهید منوچهر شجاعیان حین گشت‌زنی و کنترل با هدف پیشگیری از تخلفات شکار و صید در تالاب نوروزلو، موفق به کشف سلاح غیرمجاز شکاری در بازرسی از خودرو شدند.

وی افزود: متخلف پس از تنظیم صورت‌جلسه و مستندسازی تخلف، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

جسور با تأکید بر اهمیت همراهی مردم در حفظ محیط زیست، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک به تخلف شکار و صید را از طریق سامانه تلفن رایگان۱۵۴۰ گزارش دهند.