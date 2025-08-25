استاندار مرکزی در اولین روز از هفته دولت برای افتتاح طرح‌های هفته دولت به همراه جمعی از مسئولین به شهرستان خنداب سفر کرد.

سفر استاندار مرکزی به شهرستان خنداب به مناسبت هفته دولت

سفر استاندار مرکزی به شهرستان خنداب به مناسبت هفته دولت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی در جریان این سفر با حضور در گلزار شهدای روستای دهسد و دیدار با خانواده شهید والامقام سید مجتبی محمدی در روستای اناج با حضور در مجتمع دهیاری این روستا این مجتمع را افتتاح کرد.

افتتاح زمین فوتبال چمن مصنوعی این روستا با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان و بهره برداری از طرح های عمرانی و اقتصادی شهرستان خنداب به صورت متمرکز با اعتباری بالغ بر ۱۱۳ میلیار تومان از دیگر افتتاح های امروز در این شهرستان بود.

زندیه وکیلی سپس با حضور در بیمارستان مهر خنداب ضمن افتتاح زیست پزشک (پانسیون) این شهرستان با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد تومان روز پزشک را به پزشک حاظر در این بیمارستان تبریک گفت.

استاندار مرکزی در ادامه با حضور در روستای دارانجیر از توابع بخش مرکزی خنداب از طرح زیرسازی و آسفالت محور این روستا با اعتباری بالغ بر ۱۲/۵ میلیارد ریال بهره برداری کرد.