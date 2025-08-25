از فیلم مستند «نقش‌های آقای راد»، که پرتره‌ای از استاد ایرج راد، هنرمند نامدار بازیگری تلویزیون، سینما و تئاتر است، در فرهنگسرای ارسباران رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در این مراسم علاوه بر رونمایی از این فیلم، از استاد ایرج راد به پاس سال‌ها فعالیت در عرصه هنر تجلیل شد.

ابوالفضل توکلی تهیه‌کننده و کارگردان این مستند است که با نگاهی دقیق و مستند، گوشه‌هایی از زندگی حرفه‌ای و هنری استاد راد را به تصویر کشیده است.

قرار است این فیلم مستند به زودی از شبکه مستند سیما پخش شود.

