به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، غلامرضا نوری‌قزلجه در جلسه شورای اداری استان همدان با گرامیداشت یاد زنان و کودکان بی‌دفاع فلسطین و تمجید از رشادت‌های نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، نقش مردم و حاکمیت را در عبور کشور از بحران‌های امنیتی اخیر ستود.

او تصریح کرد: دولت چهاردهم از آغاز با شرایط دشواری شامل تهدیدات امنیتی، ترور و جنگ روبه‌رو بوده، اما با هدایت رهبر معظم انقلاب و حمایت از نیرو‌های مسلح، توانسته به پشتیبانی مردم بپردازد.

وزیر جهاد کشاورزی، حفظ همبستگی و پرهیز از حواشی سیاسی را برای عبور از شرایط حساس کشور ضروری دانست.

غلامرضا نوری‌قزلجه، شفافیت، عدالت‌خواهی، شایسته‌سالاری و صداقت با مردم را شاخص‌های اصلی دولت دانست و افزود: باید نقاط قوت کشور در علم، صنعت، کشاورزی و دفاعی در کنار بیان چالش‌ها مطرح شود.

او ناترازی جدی آب و انرژی را از مسائل فوری کشور خواند و حل آن را نیازمند پذیرش واقعیت و اصلاح ساختار‌ها عنوان کرد.

وزیر جهاد کشاورزی با ترسیم جایگاه کشاورزی همدان گفت: اگرچه اراضی کشاورزی استان کمتر از یک درصد مساحت کشور را شامل می‌شود، اما بیش از ۴ درصد محصولات کشاورزی ملی از این استان تأمین می‌شود و حدود یک‌سوم اشتغال استان به این حوزه وابسته است.

غلامرضا نوری‌قزلجه افزود: در سال گذشته صادرات محصولات کشاورزی ۳۲ درصد افزایش، واردات ۶ درصد کاهش و تراز تجاری ۳ میلیارد دلار بهبود یافت.

او در پایان با تقدیر از همدلی نمایندگان استان، مدیران قضایی، نظامی و اجرایی همدان تصریح کرد: مسائل و درخواست‌های مطرح‌شده در این جلسه را برای پیگیری به هیئت دولت منتقل خواهد کرد.