به مناسبت هفته دولت ۵ طرح عمرانی با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان در بخش مرکزی شهرستان حاجی آباد به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرماندار شهرستان حاجی آباد گفت: این طرحها در حوزههای عمران روستایی، ورزش و جوانان، برق رسانی و کشاورزی بود.
محمد سالاری پور افزود: این طرحها شامل اجرای طرح هادی روستای کشکوئیه، روستای دهستان بالا، زمین چمن مصنوعی ورزشی روستای کهه، برق رسانی به روستای گنج و گلخانه محصولات کشاورزی در روستای هاشم آباد است.
وی گفت: با اجرای این طرحها بیش دو هزار و ۵۰۰ تن از مزایای آنها بهرهمند شدند.
تا پایان هفته دولت ۲۵ طرح با اعتبار ۱۱۹ میلیارد تومان در شهرستان حاجیآباد به بهره برداری میرسید.