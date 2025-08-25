به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشه‌های هواشناسی، از اواسط لغایت اواخر وقت فردا سه شنبه (۴ شهریور)، احتمال وزش باد متوسط گاهی نسبتاً شدید و همراه با تندباد‌های لحظه‌ای و خیزش گردوخاک‌های محلی و موقتی طی ساعاتی از بعد از ظهر در مناطق شمالِ غربی، غربی و جنوبِ غربی استان پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود: با توجه به این پدیده کاهش دید افقی، اختلال در سفر‌های بین شهری، سقوط اشیا، آسیب به سازه‌های سبک، خسارت به سازه‌های موقت از جمله بنرها، داربست‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی، اخیر در پرواز و خسارت به محصولات و ماشین آلات کشاورزی وجود دارد و توصیه می‌شود تمهیدات لازم جهت کاهش خسارات احتمالی ناشی از وزش باد و گردو غبار اتخاذ شود و اقداماتی از جمله خودداری از سفر‌های غیر ضروری، سقوط اشیا، آسیب به سازه‌های سبک، شکستن درختان، اجتناب از پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه کاره و انتقال محصولات کشاورزی به انبار‌های استاندارد و احتیاط در رانندگی انجام شود.