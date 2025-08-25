معاون گردشگری و زیارت استانداری فارس گفت: «دارالسلام» با ورود مشاوران ملی، به یک پایلوت نمونه در حفاظت از گورستان‌های تاریخی تبدیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون گردشگری و زیارت استانداری فارس، با تأکید بر جایگاه گورستان تاریخی دارالسلام شیراز به‌عنوان یکی از درخشان‌ترین گنجینه‌های فرهنگی ایران و جهان گفت : این مجموعه با توقف مداخلات غیرکارشناسی، آغاز فرآیند علمی و ورود مشاوران ملی ، در آستانه تحولی راهبردی قرار دارد؛ اقدامی که دارالسلام را به پایلوت حفاظت و احیای گورستان‌های تاریخی کشور تبدیل خواهد کرد.

مهدی پارسایی با اشاره به اهمیت گورستان دارالسلام شیراز افزود : دارالسلام نه‌ تنها یکی از بزرگ‌ترین گورستان‌های تاریخی ایران بلکه یک میراث بی‌بدیل جهانی است که در خود گنجینه‌ای عظیم از تاریخ، فرهنگ و هنر ایران‌زمین را جای داده است. به همین دلیل حساسیت‌های جدی برای صیانت از این مجموعه وجود داشته و امروز رویکردی علمی و ملی برای حفاظت از آن آغاز شده است.

وی گفت : بر اساس تصمیم جلسه‌ای که در استانداری فارس برگزار شده بود ، هرگونه مداخله غیرکارشناسی در چیدمان و بهسازی سنگ‌قبور متوقف شد. از این پس تنها عملیات مرمت علمی و تخصصی بنا‌های تاریخی توسط شهرداری ادامه می‌یابد و بهسازی سنگ مزار‌ها نیز مشروط به نظر مشاوران خبره خواهد بود.

معاون گردشگری و زیارت استانداری فارس افزود : خوشبختانه با تعریف یک سازوکار نوین، گروهی از برجسته‌ترین متخصصان کشور با تجربه ارزشمند در حوزه گورستان‌های تاریخی به این طرح پیوستند تا با همکاری شهرداری، سند مداخله‌ای جامع و آینده‌نگر برای دارالسلام تهیه کنند. بخش نخست این مطالعات انجام شده و گزارش اولیه آن نیز هفته گذشته دریافت شد.

پارسایی از شکل‌گیری «گورستان مشاهیر شیراز» خبر داد و گفت: در ضلع جنوبی دارالسلام، محدوده‌ای با مصوبه شورای شهر و تصویب میراث‌فرهنگی به‌عنوان گورستان مشاهیر شیراز تعریف شده است. شهرداری شیراز این بخش را آماده‌سازی کرده و حتی ورودی شاخصی با سردری چهار متری احداث شده است. این مجموعه اکنون آماده بهره‌برداری است و در آینده نزدیک به مکانی شایسته برای پاسداشت مفاخر و بزرگان این سرزمین تبدیل خواهد شد.

وی همچنین درباره وضعیت ایمنی و حفاظت فیزیکی گورستان دارالسلام افزود : در گذشته به دلیل رویش علف‌های هرز، شاهد وقوع آتش‌سوزی‌هایی در این محوطه بودیم، اما خوشبختانه از اردیبهشت ۱۴۰۲ تاکنون هیچ موردی گزارش نشده است. امروز مجموعه تحت نظارت دائمی نیرو‌های حفاظتی و پایش تصویری قرار دارد و شرایط به‌طور کامل کنترل شده است.

پارسایی با تأکید بر رویکرد مشارکتی و علمی این طرح گفت: برنامه‌های تیم مشاور در حال تکمیل است و قطعاً قبل از هرگونه اقدام اجرایی، شیوه مداخله و طرح نهایی به اطلاع مردم شریف ایران خواهد رسید. ما معتقدیم تنها در سایه اجماع متخصصان، نخبگان و جامعه محلی است که می‌توان دارالسلام را به الگویی موفق در حوزه صیانت از گورستان‌های تاریخی تبدیل کرد؛ الگویی که نه‌تنها برای فارس و ایران، بلکه برای منطقه ارزش‌آفرین خواهد بود.

قبرستان دارُالسّلام شیراز ، یکی از قدیمی‌ترین گورستان های تاریخی ایران است که در شیراز واقع شده و قدمت آن به قرن سوم و چهارم هجری می‌رسد. دارالسلام محل دفن برخی از شخصیت‌های علمی، عرفانی و مذهبی است و از نظر معماری، دارای سنگ‌مزارهایی با خطوط کوفی، ثلث و نستعلیق و نقوش نمادین مرتبط با شغل و جایگاه اجتماعی متوفیان است.