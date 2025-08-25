رقابت‌های بین‌المللی بوچیای قزاقستان با کسب ۳ نشان طلا، ۱ نقره و ۱ برنز برای نمایندگان کشورمان در حال پیگیریست.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های بوچیای بین المللی قزاقستان با درخشش نمایندگان کشورمان در حال پیگیریست.

در روز سوم این رقابت ها، حسین اسماعیلی در بخش انفرادی کلاس BC۴ با نمایشی مقتدرانه، حریفی از کشور میزبان را شکست داد و به نشان طلا دست پیدا کرد.

موسی رئوفیان در فینال رقابت‌های انفرادی کلاس BC۲ با عملکردی تحسین‌برانگیز، حریفی از کشور ازبکستان را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست داد و بر سکوی نخست ایستاد و طلایی شد.

مریم ملکی فلاح بانوی شایسته کشورمان در فینال رقابت‌های انفرادی کلاس BC۴ با نمایش فوق‌العاده و اراده‌ای راسخ، حریف خود از کره جنوبی را با نتیجه ۷ بر ۱ شکست داد و بر سکوی نخست ایستاد.

فرزانه دلارامی ملی پوش کشورمان در کلاس BC۱ در پایان مرحله گروهی مقابل حریفی از کشور میزبان به برتری رسید، اما به دلیل اختلاف امتیاز در جدول در جایگاه دوم ایستاد و موفق به کسب نشان نقره شد. ندا غایبی دیگر نماینده کشورمان در همین کلاس با نتیجه ۱۳ بر صفر برابر حریفی از ازبکستان به پیروزی رسید و موفق به کسب نشان برنز شد.