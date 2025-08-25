رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مهاباد گفت: به‌مناسبت هفته دولت نمایشگاه شکوه هنر و صنایع‌دستی به مدت چهار روز در این شهرستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ واحد جولایی اظهار کرد: به همت ادارات میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای اسلامی و شهرداری مهاباد با همکاری هنرمندان و صنعتگران منطقه نمایشگاه شکوه هنر و صنایع‌دستی مهاباد برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مهاباد افزود: این نمایشگاه از ۵تا ۸ شهریورماه جاری در محل تالار وحدت این شهرستان دایر بوده و علاقه‌مندان از ساعت ۱۷ تا ۲۲ می‌توانند از آن بازدید کنند.

او ادامه داد: در این نمایشگاه، آثار ارزشمندی در رشته‌هایی همچون فرش و گلیم، معرق و منبت، سفال و سرامیک، زیورآلات سنتی، لباس‌های محلی و سایر جلوه‌های هنر اصیل ایرانی ـ کردی به نمایش گذاشته می‌شود.

جولایی تصریح کرد: نمایشگاه شکوه هنر و صنایع‌دستی مهاباد، فرصتی برای آشنایی با آثار هنرمندان برجسته در رشته‌های متنوع صنایع‌دستی، هنر‌های سنتی و دست‌آفریده‌های خلاقانه بوده و هدف از برگزاری این رویداد، حمایت از هنرمندان و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری مهاباد به عموم علاقه‌مندان است.