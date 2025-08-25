با حضور وزیر راه و شهرسازی
واگذاری زمین به حدود ۳ هزار خانوار مشمول طرح جوانی جمعیت در خراسان رضوی
با حضور وزیر راه و شهرسازی، به دو هزار و ۷۶۱ خانوار مشمول طرح جوانی جمعیت در خراسان رضوی، زمین واگذار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،به گزارش روابط عمومی وزارت راه و شهر سازی، امروز همچنین مراسم افتتاح متمرکز ۳ هزار و ۳۱۱ واحد نهضت ملی مسکن در استان خراسان رضوی به صورت ویدئو کنفرانسی با دستور وزیر راه و شهرسازی انجام شد.
در این مراسم به صورت نمادین به یک خانواده در شهرستان فریمان کلید اهدا شد و یک خانواده نیز سند زمین دریافت کرد.
وزیر راه و شهرسازی در سفر خود به خراسان رضوی طرحهای عمرانی استان را در هفته دولت به ارزش ۵۹ هزار و هفتصد میلیارد تومان افتتاح کرد که ارزش طرحهای راه و شهرسازی در استان ۱۵ همت است.
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی صبح امروز با هدف افتتاح هزار و ۲۹۶ طرح و آغاز عملیات اجرایی ۶۹ طرح در بخشهای مختلف هواشناسی، حملونقل، مسکن، عمرانی، خدماتی، کشاورزی، صنعتی و شهری وارد مشهد شد.