فرمانده انتظامی عباس آباد از کشف بیش از ۲۰ تن چوب قاچاق و دستگیری یک متهم و توقیف یک دستگاه کامیون در آن شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ عزیزی با اشاره به اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و صیانت از منابع ملی گفت: مأموران یگان امداد حین گشت‌زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه کامیون مظنون شده و پس از توقف خودرو، در بازرسی‌های انجام‌شده، ۲۰ تن چوب قاچاق فاقد مجوز حمل کشف کردند.

وی افزود: در این عملیات، یک متهم دستگیر و کامیون توقیف شد. متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده است.

فرمانده انتظامی عباس‌آباد همچنین از کشف ۱۵ تن ماسه برداشت‌شده غیرمجاز از سواحل شهرستان خبر داد و گفت: عاملان این اقدام نیز شناسایی و بازداشت شدند.

وی با تأکید بر لزوم همکاری شهروندان در حفظ منابع طبیعی، توصیه کرد: در صورت مشاهده فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با قاچاق چوب و محصولات جنگلی، مراتب را سریعاً از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.