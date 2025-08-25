نماینده ولی فقیه در استان همدان گفت: حفظ وحدت و انسجام، شاخص ارزیابی عملکرد مسئولان باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی در جلسه شورای اداری همدان با حضور وزیر جهاد کشاورزی، بر ضرورت حمایت از دولت و حفظ وفاق عمومی تأکید کرد.

او با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: حمایت از دولت، اتمام حجتی برای همه ماست تا عملکرد خود را در چارچوب حفظ وحدت و انسجام بسنجیم.

نماینده ولی فقیه در استان همدان گفت: بیش از ۸۰ درصد آب در این استان در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که باید با توسعه محصولات کم آب بر مانند سیر و انگور و حمایت از کشاورزان در کشت این محصولات مصرف آب به صورت بهینه مدیریت شود.

آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی با تاکید بر ساماندهی استفاده از سموم در زمین‌های کشاورزی برای حفظ سلامت جامعه، به نیاز شهر همدان به زمین برای ساخت واحد‌های مسکونی اشاره و افزود: هر چند زمین‌های کشاورزی باید حفظ شوند، اما در شهر همدان به علت نیاز به زمین، ضروری است مسئولان جهاد کشاورزی با بررسی شرایط تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در این زمینه راهگشا باشند.

استاندار همدان هم با ارائه گزارش از فعالیت‌های انجام شده در یک سال اخیر در بخش‌های مختلف در استان گفت: گردشگری محور نخست توسعه استان همدان است و به دنبال ایجاد زنجیره ارزش بین این بخش با دیگزر بخش‌های استان هستیم.

حمید ملانوری شمسی افزود: در هفته دولت سال جاری جمعاً ۹۴۹ طرح عمرانی و اقتصادی افتتاح یا کلنگ‌زنی خواهد شد.

رنجبر زاده رئیس مجمع نمایندگان استان همدان هم با اشاره به اهمیت امنیت غذایی در هر کشور گفت: حمایت از بخش کشاورزی و توسعه محصولات کم آب بر برای مدیریت آب در استان باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام آزادیخواه و آریایی نژاد نمایندگان مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی هم نظارت بر چاه‌های آب غیر مجاز، ادامه اجرای طرح فراز در باغات انگور ملایر، اعطای تسهیلات به واحد‌های تولیدی کوچک روستایی و فعالتر کردن تولید در روستا‌ها یکپارچه سازی زمین‌های کشاورزی، تشویق کشاورزان به بیمه محصولات و توجه بیشتر به کشت‌های جایگزین را از مهمترین موضوعات بخش کشاورزی در استان عنوان کردند.

در شورای اداری استان همدان از طرح مولد سازی روستایی در ۴۰۰ روستا و رفع تداخلات زمین‌های کشاورزی هم به صورت وبیناری رونمایی شد.