تیم فوتسال شهرداری در ساوه میزبان فولاد هرمزگان است و تیم‌های پالایش نفت امام خمینی شازند و سن ایچ در سیرجان و تبریز به میدان می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه لیگ برتر فوتسال و از هفته ششم، پالایش نفت امام خمینی شازند در سیرجان با گهر زمین مسابقه می‌دهد، سن ایچ ساوه در تبریز به مصاف تیم بالانشین مس سونگون می‌رود و دیگر همشهری این تیم، شهرداری در ساوه میزبان فولاد هرمزگان است.



تا پیش از مسابقات هفته ششم، تیم‌های شهرداری ساوه و پالایش نفت شازند با همان ۵ امتیاز قبلی در خانه‌های هفتم و هشتم قرار گرفتند و سن ایچ با شکست از پالایش نفت اصفهان جای خود را در رده سوم به گیتی پسند داده و هم اکنون در رده چهارم جدول است.

تمامی دیدار‌های هفته ششم لیگ برتر فوتسال از ساعت ۱۷ روز سه‌شنبه چهارم شهریور در شهر‌های مختلف کشور برگزار می‌شود.