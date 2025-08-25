به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، جانشین فرمانده انتظامی کشور با بیان اینکه امنیت خوبی در مرز‌ها برقرار است گفت: ما حامی مرزنشینان هستیم ولی مرزبانان غیور بر اساس قانون، مکلف به جلوگیری از ورود هرگونه تردد غیرمجاز مرزی هستند.

سردار رضایی همچنین اظهار داشت: هرگونه نگهداری سلاح غیرمجاز جرم است و باید در این زمینه رسانه‌ها و دستگاه‌های فرهنگی تبیین لازم را انجام دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی نماینده ولی فقیه دراستان کردستان نیز با قدردانی ازتلاش‌های فراجا گفت: به واسطه تلاش نیرو‌های انتظامی و امنیتی و همراهی و وحدت مردم، امنیت پایدار در کردستان برقرار است.

درادامه فرمانده سابق انتظامی استان به کاهش ۱۳ درصدی وقوع سرقت وکشف ۶۵ درصدی آن، کاهش ۲ درصدی وقوع جرائم سایبری و کشف ۸۶ درصدی این جرائم، از ابتدای سال تاکنون اشاره کرد.

سردار آزادی در ادامه ارزش کالا‌های مکشوفه قاچاق در استان را ۳۳۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

دراین دیدار، نماینده ولی فقیه در استان با اهدای لوحی ازتلاش‎های سردار آزادی فرمانده سابق نیروی انتظامی کردستان قدردانی کرد.