به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی در دیدار استاندار و معاونین استانداری کرمان با تبریک هفته دولت و ایام ماه ربیع‌الاول، یاد شهدای دولت و خدمت را گرامی داشت و عنوان کرد: از اینکه در حوزه اجرایی و تحولات و پیشرفت اقتصادی استان موفق عمل می‌کنید و در راستای آن به صورت جدی برنامه‌ریزی دارید؛ تقدیر می‌کنیم.

وی به سه محور کار در میدان تحول در استان پرداخت و گفت: اولین مسئله نگاه مدیر نسبت به پیشرفت استان است، که در این زمینه مجموعه استاندار، معاونین و مدیران کل نگاه قابل تحسینی دارید و شعارهای انتخاب شده نیز تکلیف شما را سنگین می‌کند.

وی افزود:میزان جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی نشانه عملکرد موفق استان است