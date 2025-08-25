معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان گفت: به مناسبت هفته دولت بیش از یک هزار و ۵۸۰ طرح در استان به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مهران علم الهدایی با تبریم حلول ماه ربیع الاول و هفته دولت افزود: در هفته دولت امسال بهره برداری و عملیات اجرایی یک هزار و ۶۲۲ طرح با اعتبار ۱۵۰ هزار میلیارد ریال (۱۵ همت) آغاز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۴۱۵ طرح با اعتباری افزون بر ۱۳۰ هزار میلیارد ریال (۱۳ همت) توسط دستگاه‌های اجرایی و ۱۲۷ طرح در شهرداری‌ها بهره برداری و عملیات اجرایی ۴۰ طرح با اعتباری معادل ۹ هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال آغاز خواهد شد، اظهار کرد: همچنین در هفته دولت یک هزار و ۴۰ طرح با اعتباری حدود ۱۵ هزار میلیارد ریال (۱.۵ همت) در بخش دهیاری‌ها به بهره برداری می‌رسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان ادامه داد: از جمله این طرح‌ها بهره برداری از یک هزار و ۳۶۳ واحد مسکونی در شهر‌های اهواز، اندیمشک، دزفول و شوش با اعتبار ۱.۹ همت و افتتاح ۱۴۱ مدرسه با ۶۰۰ کلاس درس و زیربنای بیش از ۵۶ هزار مترمربع با اعتباری حدود ۱.۳ همت در ۲۴ شهرستان استان می‌باشد.

علم الهدایی بیان کرد: ساخت پارک و بوستان‌های روستایی، خرید ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی، اجرای طرح‌های بهداشت محیط و مدیریت پسماند، بهسازی، آسفالت و پیاده‌روسازی معابر و روشنایی معابر و احداث زمین ورزشی با چمن مصنوعی و سرای محله از جمله طرح‌های آماده بهره برداری در حوزه روستایی و شهرداری‌های استان در هفته دولت است.

دوم تا هشتم شهریور ماه به نام هفته دولت نامگذاری شده است.