با شناسایی طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) در حیات وحش قزوین؛ دامپزشکی زنجان واکسیناسیون گسترده دامهای سبک را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرپرست ادارهکل دامپزشکی استان زنجان گفت: در پی شناسایی و تأیید بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) در جمعیت حیات وحش استان قزوین، طرح واکسیناسیون گستردهای در مناطق پرخطر و همجوار با زیستگاههای حیات وحش به اجرا می شود.
علی اشرفی افزود: بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک، هرچند مختص گوسفند و بز است و خطری برای انسان ندارد، اما به دلیل سرعت بالای انتشار و خسارات اقتصادی سنگین، نیازمند هوشیاری و اقدام سریع است.
وی گفت : در بازه پنج ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ بیش از ۸۶۶ هزار رأس دام سبک را در قالب ۹۹۰ مورد عملیات علیه بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک واکسینه شدند.