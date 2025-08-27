به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرپرست اداره‌کل دامپزشکی استان زنجان گفت: در پی شناسایی و تأیید بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) در جمعیت حیات وحش استان قزوین، طرح واکسیناسیون گسترده‌ای در مناطق پرخطر و همجوار با زیستگاه‌های حیات وحش به اجرا می شود.

علی اشرفی افزود: بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک، هرچند مختص گوسفند و بز است و خطری برای انسان ندارد، اما به دلیل سرعت بالای انتشار و خسارات اقتصادی سنگین، نیازمند هوشیاری و اقدام سریع است.