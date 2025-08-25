به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان ارومیه گفت: در این بازدید، نحوه فعالیت معادن و میزان رعایت الزامات و ضوابط محیط‌زیستی توسط کارشناسان ارزیابی شد و توصیه‌های لازم در خصوص پیشگیری از ایجاد هرگونه آلودگی هوا، خاک و منابع آب و همچنین جلوگیری از تخریب خارج از محدوده و مجوز قانونی به مدیران معادن ارائه گردید.

مختار خانی با اشاره به وجود ۱۳۶ واحد فعال و غیرفعال معدن در شهرستان ارومیه ادامه داد: فعالیت تمامی واحد‌های معدنی و صنایع مرتبط به‌صورت مستمر پایش می‌شود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مطابق با مقررات قانون هوای پاک و قانون معادن با متخلفان برخورد خواهد شد و به موجب ماده ۱۶ همین قانون، در صورت ایجاد آلودگی، واحد آلاینده علاوه بر توقف فعالیت، مکلف به جبران خسارت و رفع آلودگی خواهد بود.

علاوه بر این، طبق ماده ۱۹ قانون معادن، بهره‌برداران موظف‌اند عملیات معدنی را به نحوی انجام دهند که موجب تخریب غیرضروری محیط‌زیست نشود و در پایان بهره‌برداری نیز بازسازی و احیای محدوده معدنی مطابق با طرح مصوب الزامی است.