همزمان با دومین روز از هفته دولت، دو پروژه عمرانی و گردشگری در شهرستان قائمشهر به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرماندار قائمشهر گفت: در دومین روز از هفته دولت، دو پروژه عمرانی و گردشگری در شهرستان قائمشهر با حضور مسئولان محلی به بهرهبرداری رسید.
ابوذر قربانی افزود: این پروژهها شامل آسفالت مسیر روستایی منتهی به مزار شهید گمنام در روستای نوکلا و افتتاح آموزشگاه گردشگری اندیشه قائم است که خدمات آموزشی در حوزه گردشگری، طبیعتگردی و هتلداری ارائه خواهد داد.
وی گفت: این طرحها با حمایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان قائمشهر اجرا شدهاند و نقش مهمی در توسعه زیرساختهای گردشگری و ارتقای خدمات فرهنگی منطقه خواهند داشت.
قربانی خاطرنشان کرد: برای اجرای این دو پروژه، در مجموع ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.