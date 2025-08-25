دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم بزرگداشت علامه سید عباس علی الموسوی گفت: سلاح، روح و شرافت و زمین و کرامت ما و آینده کودکانمان است. هر که بخواهد سلاح ما را از ما بگیرد، مانند کسی است که روح ما را از ما بگیرد و در آن هنگام قدرت ما را خواهند دید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه المیادین، شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم بزرگداشت علامه سید عباس علی الموسوی از علمای مطرح لبنان گفت: اگر خواهان برقراری حاکمیت و عمل به نفع لبنان هستید، جلوی تجاوز را بگیرید. تحرکات آمریکا که شاهد آن هستیم، حرکتی برای تخریب لبنان و دعوت به فتنه‌انگیزی است. سلاحی که ما را عزت بخشیده، از آن دست نخواهیم کشید و سلاحی که از ما در برابر دشمن محافظت می‌کند، رها نخواهیم کرد. سلاح، روح و شرافت و زمین و کرامت ما و آینده کودکانمان است. هر که بخواهد سلاح ما را از ما بگیرد، مانند کسی است که روح ما را ازمان بگیرد و در آن هنگام قدرت ما را خواهند دید.