دبیرکل حزب الله:
هرگز از سلاح خود دست برنمیداریم
دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم بزرگداشت علامه سید عباس علی الموسوی گفت: سلاح، روح و شرافت و زمین و کرامت ما و آینده کودکانمان است. هر که بخواهد سلاح ما را از ما بگیرد، مانند کسی است که روح ما را از ما بگیرد و در آن هنگام قدرت ما را خواهند دید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه المیادین، شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم بزرگداشت علامه سید عباس علی الموسوی از علمای مطرح لبنان گفت: اگر خواهان برقراری حاکمیت و عمل به نفع لبنان هستید، جلوی تجاوز را بگیرید. تحرکات آمریکا که شاهد آن هستیم، حرکتی برای تخریب لبنان و دعوت به فتنهانگیزی است. سلاحی که ما را عزت بخشیده، از آن دست نخواهیم کشید و سلاحی که از ما در برابر دشمن محافظت میکند، رها نخواهیم کرد. سلاح، روح و شرافت و زمین و کرامت ما و آینده کودکانمان است. هر که بخواهد سلاح ما را از ما بگیرد، مانند کسی است که روح ما را ازمان بگیرد و در آن هنگام قدرت ما را خواهند دید.
باز پس گیری حاکمیت باید از دولت لبنان مطالبه شود
شیخ نعیم قاسم گفت: بیایید تحت شعار "ما از دولت لبنان بازپسگیری حاکمیت ملی را مطالبه میکنیم" عمل کنیم تا به دولت احساس مسئولیت برای اقدام در این زمینه القا شود. ما فرا میخوانیم که فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی با پیشنهادات به دولت درباره چگونگی بازیابی حاکمیت ملی پر شود.
مقاومت میهن پرستی است
دبیرکل حزب الله لبنان در ادامه سخنانش گفت: مقاومت، ایمان و اراده است؛ میهنپرستی و افتخار است؛ عزت و پایداری است و نقطه مقابل ذلت، تسلیم و خواری است. مقاومت، حامی ارتش است که مسئولیت اصلی دفاع از میهن را بر عهده دارد. مقاومت، پاسخی در برابر تجاوز است که با آن مقابله کرده و اهدافش را خنثی میکند.
ارتش باید مسلح شود؛ آمریکا قابل اعتماد نیست
شیخ نعیم قاسم افزود: باید ارتش را مسلح کرد و مسئولیت را به آن محول نمود و مقاومت به عنوان عامل کمکی عمل میکند. اسرائیل ممکن است اشغال کند، بکشد و ویران کند، اما ما با آن مقابله خواهیم کرد تا نتواند پایدار بماند و این در توان ما است. وظیفه مقاومت اکنون بالاتر و شدیدتر است و اسرائیل نخواهد توانست در لبنان باقی بماند. تصمیم اخیر دولت بر خلاف میثاق است و اگر دولت به این شکل ادامه دهد، امین بر حاکمیت لبنان نیست. آمریکا از رسیدن سلاحی که میهن را حفاظت میکند، جلوگیری مینماید. آمریکا که در لبنان دخالت میکند، قابل اعتماد نیست بلکه خطری برای آن محسوب میشود.
شجاع باشید و در برابر فشارها بایستید
دبیرکل حزب الله لبنان در ادامه سخنانش گفت: هیچ "گامی در برابر گام" وجود ندارد؛ آنها باید اول توافق را اجرا کنند، پس از آن در مورد استراتژی دفاعی بحث خواهیم کرد. شجاع باشید و در برابر فشارها بایستید؛ ما در این موضعِ عزتمند همراه شما خواهیم بود. ما حامیان و هوادارانی داریم که بیش از نیمی از مردم لبنان هستند و همه آنها برای حفاظت از لبنان و مقاومت لبنان و مردم و عزت آن با ما هستند.
