معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور از برنامهریزی بهمنظور خانواده محور شدن تولیدات صنایعدستی در چرمهین از توابع شهرستان لنجان در استان اصفهان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مریم جلالی در حاشیه بازدید از نمایشگاه صنایعدستی شهر چرمهین و در جمع خبرنگاران گفت : در شهرستان لنجان و شهرهای این شهرستان ، ابتکارات و خلاقیتهای فراوانی را از سوی هنرمندان و مسئولین مشاهده کردم که این ابتکارات میتواند الگویی برای کل کشور باشد و با توجه به هنر دست خانوادههای اصفهان و بهخصوص خانوادههای شهرستان لنجان ، قرار شد تا طرح جامعی در حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هر چه سریعتر تدوین و اجرایی شود.
وی افزود: همچنین مقرر شد تا موزه مردمشناسی چرمهین و موزه مردمشناسی سده که هر دو با تغییر کاربری حمامهای قدیمی در این دو منطقه به بهرهبرداری رسیدهاند ، به خانه صنایعدستی تبدیل شوند تا روح تازه و پویایی در این بناهای تاریخی و شهرستانها دمیده شود.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور گفت : با توجه به برنامهریزیهای انجامشده و غیرت و همت مسئولان و مردم این شهرستان و با تلاش مسئولان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان امیدوارم در آینده خیلی نزدیک شاهد اقدامات خوبی در این شهرستان بینظیر باشیم، و این مهم محقق نخواهد شد مگر با تلاش و همکاری و همگرایی نهادهایی همچون دانشگاه، آموزشوپرورش، فنی و حرفهای، شهرداری و نهادهایی که در سطح شهرستانهای استان پهناور اصفهان فعال هستند.