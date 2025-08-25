در پویش «آزادی برای حسین (ع)» که در ماه‌های محرم و صفر امسال برگزار شد، ۱۱۳ زندانی جرایم مالی و غیر عمد از زندان‌های استان آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان ،رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: ۱۱۳ نفر از محکومان حبس غیربزهکار با مجموع بدهی بیش از ۲۸۹۲ میلیارد ریال با مشارکت ستاد دیه استان و به همت خیران و نیکوکاران از زندان‌های استان آزاد شدند.

حجت‌الاسلام اسدالله جعفری افزود: از این مبلغ حدود ۱۸۵ میلیارد ریال از طریق دعوت و اخذ گذشت شکات، حدود ۲۴۲۴ میلیارد ریال در قالب پذیرش اعسار زندانیان، حدود ۹۰ میلیارد ریال نقدینگی محکومان، بیش از ۱۰۷ میلیارد ریال کمک‌های بلاعوض از محل ستاد دیه و خیران و بیش از ۵۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی فراهم شد.

زندانیان جرائم غیرعمد (غیر بزهکار) شامل محکومان به پرداخت دیه ناشی از تصادف و حوادث کارگاهی، مهریه، نفقه و بدهی مالی هستند.