معاون میراث‌فرهنگی استان همدان از گشایش نمایشگاه اسناد تاریخی و فرهنگی مرتبط با آرامگاه بوعلی سینا و تاریخ شهر همدان، در محل آرامگاه بوعلی سینا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حمیدرضا حیدری گفت: این نمایشگاه که با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی، اساتید دانشگاهی، پژوهشگران، فرهیختگان و علاقه‌مندان به میراث‌فرهنگی و تمدنی ایران برگزار شد، مجموعه‌ای ارزشمند از اسناد تاریخی، تصاویر قدیمی و مدارک مرتبط با آرامگاه حکیم هزاره‌ها، ابوعلی سینا، و تحولات فرهنگی‌تاریخی همدان را در معرض دید عموم قرار داده است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: هدف از برپایی این نمایشگاه، فراهم کردن فرصتی مغتنم برای آشنایی بازدیدکنندگان با پیشینه تاریخی و فرهنگی آرامگاه بوعلی سینا و ارائه تصویری مستند از سیر تحولات این مکان ارزشمند و نیز تاریخ شهر همدان است.

وی گفت : نمایشگاه اسناد تاریخی و فرهنگی آرامگاه بوعلی سینا، به مدت یک هفته دایر و آماده میزبانی از بازدیدکنندگان و علاقه‌مندان به تاریخ، فرهنگ و میراث ایران است.

این نمایشگاه به عنوان یکی از بخش‌های جنبی همایش بین‌المللی «هگمتانه و چشم‌انداز فرهنگی‌تاریخی همدان» برگزار می‌شود.

همایش اصلی قرار است در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵، طی روزهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ در شهر همدان و با حضور پژوهشگرانی از داخل و خارج از کشور برگزار شود.