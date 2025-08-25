به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محسن معصوم علیزاده گفت: در گامی مهم به سوی برگزاری یکی از برجسته‌ترین رویداد‌های علمی و فرهنگی در سال آینده، طی مراسمی باشکوه و با حضور جمع کثیری از مسئولان، فرهیختگان، اساتید برجسته دانشگاه، پژوهشگران و تمامی علاقه‌مندان به گنجینه بی‌بدیل تاریخ و فرهنگ ایران، از پوستر همایش بین‌المللی «هگمتانه و چشم‌انداز فرهنگی‌تاریخی همدان» در جوار آرامگاه پرآوازه بوعلی‌سینا در شهر همدان رونمایی شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود : این همایش بین‌المللی، که با هدف بررسی عمیق جایگاه تاریخی، فرهنگی و تمدنی شهر باستانی هگمتانه و همدان، و نقش محوری آن در تحولات فرهنگی نه تنها ایران، بلکه کل منطقه تدارک دیده شده است، قرار است در بهار سال آینده، طی روز‌های ۲۲، ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، پایتخت تاریخ و تمدن ایران را به کانون توجه جهانیان تبدیل کند.

وی گفت : پژوهشگرانی از چهارگوشه ایران و جهان گردهم می‌آیند تا در این همایش بی‌سابقه، بستری بی‌نظیر برای تبادل نظر و ایده‌های نو در حوزه‌های گسترده‌ای، چون تاریخ، باستان‌شناسی، فرهنگ و تمدن، معماری و گردشگری فراهم کنند .

معصوم علیزاده افزود : این رویداد فرصتی طلایی است تا همدان، این شهر کهن که از دیرباز به عنوان یکی از کانون‌های اصلی تمدن ایرانی درخشیده است، بار دیگر در کانون توجه محافل علمی و فرهنگی جهان بدرخشد و گنجینه‌های پنهان خود را به رخ بکشد.