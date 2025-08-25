در مراسمی با حضور مدیران رسانه‌ای و ورزشی استان، از نماهنگ «فجر سپاسی» اثر گروه شعر و موسیقی صدا و سیمای فارس رونمایی شد.

صدا و سیمای مرکز فارس به‌عنوان یار دوازدهم فجر شهید سپاسی در لیگ برتر فوتبال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل صدا و سیمای فارس در این مراسم گفت: رسانه ملی در استان فارس حامی تیم‌های ورزشی، به‌ویژه تیم پرطرفدار فجر شهید سپاسی است و پوشش گسترده مسابقات این تیم را در دستور کار دارد.

امیر رئوف افزود: دوازده دوربین، بازی‌های خانگی فجر را در ورزشگاه پارس پوشش می‌دهند و مسابقات این تیم به‌طور زنده از رادیو نیز پخش خواهد شد.

او تأکید کرد: خبرنگاران صدا و سیما، هواداران را در جریان جزئیات دیدار‌های تیم محبوب شیراز قرار می‌دهند.

مدیرعامل فجر شهید سپاسی شیراز نیز با قدردانی از همراهی رسانه ملی گفت: تلاش می‌کنیم با ارائه بازی‌های خوب، قدردان حمایت رسانه و مردم استان باشیم.

نماهنگ «فجر سپاسی» به مناسبت صعود تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز به لیگ برتر و با هدف حمایت از این تیم ساخته شده است.

تیم فجر شهید سپاسی فردا، چهارم شهریور، در ورزشگاه پارس شیراز میزبان تیم گل گهر سیرجان است.