مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره ورزش و جوانان استان خراسان رضوی با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان در آیین تکریم و معارفه سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای محلی، حمایت نمایندگان مجلس و نقش دیپلماسی ورزشی در ارتقای جایگاه ورزش ایران تأکید کرد.
سید مناف هاشمی، افزود: تلاشهای زیادی در حوزه ورزش انجام شده، اما واقعیت این است که ورزش ما نیازمند منابع و حمایت بیشتر بهویژه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
وی تاکید کرد: باید از ظرفیتها و فرصتهای محلی در هر منطقه برای تقویت ورزش استفاده کنیم. اگر این مسیر بهدرستی برای جامعه معرفی شود، میتوانیم از توان حامیان مالی منطقهای و ظرفیتهای بومی برای پیشرفت ورزش کشور بهره ببریم.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان با تأکید بر اهمیت دیپلماسی ورزشی، تصریح کرد: دیپلماسی ورزشی چه در میان مردم و چه در عرصه قدرت سیاسی کشور ارزش ویژه ای دارد و امروز ورزش یکی از ابزارهای مهم تأثیرگذاری ایران در سطح بینالملل است.
وی با اشاره به حضور ایران در المپیک آینده گفت: المپیک پیشرو در آمریکا آزمونی بزرگ برای ورزش کشور خواهد بود. باید با برنامهریزی دقیق و حمایتهای همهجانبه، شرایطی فراهم شود تا کاروان ورزشی ایران بتواند نتایج درخور و شایستهای کسب کند.
هاشمی با اشاره به جایگاه خراسان رضوی در ورزش ایران تأکید کرد: استان خراسان رضوی ظرفیتهای فراوانی دارد. غیبت خراسان رضوی در سطح اول ورزش کشور قابل توجیه نیست و مسئولان استان باید برای بازگشت این استان به جایگاه اصلی خود تلاش کنند.
در این مراسم امیر زارعی به عنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان خراسان رضوی معرفی و از تلاشهای محبوبه میرزایی قدردانی شد.