سرمایه گذاری ۱۸ هزار میلیارد تومانی در منطقه ویژه اقتصادی خرم آباد
استاندار لرستان از سرمایه گذاری ۱۸ هزار میلیارد تومانی در منطقه ویژه اقتصادی خرم آباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
سید سعید شاهرخی شب گذشته در برنامه گفتگوی ويژه خبری صدا و سیمای استان لرستان، از سرمايه گذارس ۱۸ هزار ميليارد تومانی در منطقه ويژه اقتصادی خرم آباد خبر داد.
وی بیان کرد :همچنين ۱۰۷ طرحِ عمرانی و اقتصادی پيشران طی پنج سال دراستان اجرا می شود.
استاندار لرستان گفت: امسال ۷۵۰ ميليارد تومان نيز/ برای ساختِ سدهای معشوره و مخملکوه اختصاص يافته است.