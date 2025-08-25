به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس آموزش و پرورش جلگه رخ گفت: این جشنواره در بهمن ماه ۱۴۰۳ سال در محور‌های ۱۳ گانه در استان خراسان آغاز شد.

میثم سالاری افزود: داوری این مرحله استانی در تابستان ۱۴۰۴ برگزار که در نهایت ۲۱ دانش آموز منطقه به مرحله استانی راه یافتند، ضمنا ۴ نفر در محور دست سازه‌ها منتخب مرحله کشوری هم شدند و در نهایت مقام دوم استان را کسب کردند.

وی ادامه داد: این رویداد یک جشنواره علمی است که از سوی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برگزار می‌شود و هدف آن شناسایی و تشویق استعداد‌های دانش‌آموزی در زمینه‌های مختلف علمی و پژوهشی است.

رئیس آموزش و پرورش جلگه رخ گفت: این جشنواره در مرحله مدرسه‌ای، منطقه‌ای، استانی و کشوری برگزار می‌شود و دانش‌آموزان در بخش‌های مختلفی از جمله زبان و ادبیات فارسی، پژوهش، فعالیت‌های آزمایشگاهی، ریاضی، زبان انگلیسی، دست‌سازه‌ها و دیگر حوزه‌های علمی و پژوهشی به رقابت می‌پردازند.

وی افزود: در مراسم اختتامیه این جشنواره که در مقدس مشهد برگزار خواهد شد تجهیز طرح کتاب‌های ماندگار، جشنواره نوجوان خوارزمی و بسیاری اقدامات دیگر همه به دنبال شکوفایی استعداد‌های این نسل و تربیت در ساحت‌های ۱۳ گانه انجام می‌شود.

سالاری همچنین بیان کرد: جشنواره نوجوان خوارزمی در سطح مدرسه با شرکت بیش از ۵۸۷ نفر و در مرحله منطقه‌ای با ۹۸ نفر به رقابت پرداختند و تعداد ۱۸ مدرسه منطقه رخ در این جشنواره شرکت کردند.