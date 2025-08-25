به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در تاریخ بزرگ کشورمان نام‌هایی را مشاهده می‌کنیم که برای دفاع از سرزمین مقدس ایران در برابر متجاوزان جانشفنی و ایثار کردند و جان خود را فدای ایران بزرگ کردند.

در سوم شهریور ماه این سال متفققین بدون توجه به اعلام بی طرفی ایران در جریان جنگ جهانی دوم به کشورمان در جهت اشغال کشورمان حمله کردند و رضا خان و ارتش آن که بر روی آن خیلی تبلیغات کرده بود هیچ مقاومتی در برابر این تجاوز نشان نداد.

اما مردان بزرگی از نیرو‌های مسلح کشورمان بدون توجه به دستور مسئولان حکومت رضاخانی برای مقاومت نکردن در برابر متجاوزان، مقابل دشمنان ایستادند که از جمله آنها استوار شهید عنایت الله گنجی، فرمانده وقت ژاندارمری وقت هفتکل بود که در هنگام فرود آمدن هواپیمای متفقین بر روی آن آتش گشود و دفاع جانانه‌ای از سرزمین ایران انجام داد و سرانجام خون پاکش بر زمین ریخت و آسمانی شد.