در سوم شهریور سال ۱۳۲۰، ایران در بحبوحه جنگ جهانی دوم، شاهد حمله گسترده نیرو‌های متفقین بود که به اشغال بخش‌های وسیعی از کشور و تغییرات عمیق سیاسی و اجتماعی منجر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در سپیده‌دم روز سوم شهریور ۱۳۲۰ نیرو‌های نظامی اتحاد جماهیر شوروی بدون اعلام قبلی، از مرز‌های شمالی و شرقی، و نیرو‌های بریتانیایی، متشکل از یگان‌های انگلیسی، هندی و استرالیایی، از جنوب و غرب وارد خاک ایران شدند. هدف اصلی این تهاجم، که با وجود اعلام بی‌طرفی ایران صورت گرفت، تأمین مسیر حیاتی برای ارسال کمک‌های نظامی متفقین به شوروی از طریق راه‌آهن سراسری ایران، معروف به “پل پیروزی”، و همچنین جلوگیری از نفوذ احتمالی آلمان نازی در ایران بود.

ارتش ایران با وجود تعداد قابل توجه نیرو‌ها (حدود ۳۰۰ هزار نفر)، به دلیل ضعف تسلیحاتی، عدم آمادگی لازم و پراکندگی جغرافیایی، قادر به مقاومت مؤثر در برابر نیرو‌های مهاجم نبود. شهر‌های مرزی به سرعت سقوط کردند و نیرو‌های متفقین به سرعت به سمت مناطق مرکزی کشور پیشروی نمودند. مقاومت‌های پراکنده در برخی نقاط نیز نتوانست مانع از پیشروی ارتش‌های متفقین شود.

یکی از مهم‌ترین پیامد‌های این اشغال، استعفای رضاشاه پهلوی در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ و تبعید او بود. پس از آن، فرزندش محمدرضا پهلوی به سلطنت رسید. کشور به سه منطقه اشغالی تقسیم شد؛ شمال ایران تحت کنترل شوروی، جنوب تحت کنترل بریتانیا، و تهران به عنوان منطقه بی‌طرف باقی ماند، اما عملاً تحت نفوذ شدید متفقین قرار گرفت. این دوران با قحطی، کمبود کالا، تورم شدید و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای همراه بود که رنج بسیاری را برای مردم ایران به ارمغان آورد.

رویداد سوم شهریور ۱۳۲۰، یادآور آسیب‌پذیری ایران در برابر قدرت‌های خارجی و اهمیت حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور است. این واقعه همچنین نقطه آغاز دوران جدیدی در تاریخ سیاسی ایران بود که مسیر تحولات آتی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داد. با گذشت سالیان، یاد این روز همچنان به عنوان نمادی از مقاومت ملی و اهمیت تلاش برای حفظ حاکمیت ملی در برابر تهدیدات خارجی باقی مانده است.