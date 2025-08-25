ساعاتی پیش بخش هایی از ارتفاعات سفیدکوه خرم آباد درگیر آتش سوزی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای مرکز لرستان گفت:ساعاتی پیش آتشسوزی در ارتفاعات سفیدکوه، مشرف به شهر خرمآباد، بخش هایی از مراتع این منطقه را درگیر کرده و آتش سوزی از ارتفاعات به پایین سرایت کرده است.
کامران فرمانپور با بیان اینکه تیم های اطفا حریق ادارات کل محیط زیست و منابع طبیعی لرستان به منطقه اعزام شده اند،اظهار کرد:بیش از ۵ تیم اطفای حریق به این منطقه اعزام شده و پیش بینی می شود آتش سوزی تا نیمه شب مهار شود.