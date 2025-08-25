پخش زنده
امروز: -
معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی در آیین افتتاح این جشنواره بر نقش صنایع دستی به عنوان میراثی عاشقانه از پیشینیان که هویتساز نسل آینده است، تأکید کرد و گفت: کودکان ما باید این میراث را برای آینده حفظ کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در آیین افتتاحیه اولین جشنواره ملی صنایع دستی کودک و نوجوان در باغبادران لنجان، دکتر مریم جلالی دهکردی، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با تشکر از دستاندرکاران برگزاری این جشنواره، اظهار داشت: صنایع دستی، میراث فرهنگی دیروز ماست که با عشق توسط نیاکانمان ساخته شده و به ما ارث رسیده است و ما نیز موظفیم آن را برای آیندگان حفظ کنیم.
وی با اشاره به حضور کودکان و نوجوانان در این عرصه، تصریح کرد: هر آنچه که میبینیم، میچشیم و لمس میکنیم، شخصیت ما را میسازد و بچههای ما باید بتوانند این میراث را تجربه کنند تا برای آینده حفظ شود.
معاون وزیر میراث فرهنگی، نقش صنایع دستی در تولید عشق، عاطفه، اخلاق، قانون و ثروت را بینظیر خواند و افزود: صنایع دستی هیچ منافاتی با نقش مادری و خانوادگی ندارد و میتواند همگرایی بین نسلها را رقم بزند؛ همانطور که مادربزرگی که سبدبافی میکند با نوهای که این هنر را میآموزد، پیوندی عمیق ایجاد میکنند.
جلالی دهکردی در ادامه با تأکید بر لزوم تغییر نگاه به روستاها از مصرفکننده به تولیدکننده، خاطرنشان کرد: روستاهای ما همواره مولد عشق، عاطفه، اخلاق، قانون، ثروت و کارآفرینی بودهاند و ما نیز باید تولیدکننده باشیم، نه مصرفکننده.
وی مدیریت «مادرانه و خانوادهمحور» را اصل و اساس گفتمان انقلاب اسلامی و ایرانی برشمرد و از مدیران این جشنواره بهدلیل چنین نگاهی تقدیر کرد.
معاون صنایع دستی وزارتخانه در پایان با بیان ظرفیتهای فوقالعاده باغبادران در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی، از برنامهریزی همهجانبه برای معرفی بیشتر این منطقه به عنوان قطب گردشگری در نشست آینده با شهرداران شهرستان لنجان خبر داد.
این جشنواره ملی با هدف ترویج و حفظ هنرهای سنتی میان نسل جوان و ایجاد پیوند بین پیشکسوتان و کودکان در حوزه صنایع دستی در باغبادران برگزار شده است.