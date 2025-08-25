دفاع مقدس ۱۲ روزه و ایستادگی ایران اسلامی با اراده‌ی ملی برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی نشان داد، معادله قدرت چنان نیست که غربی‌ها می‌پندارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در سوم شهریور ۱۳۲۰ ایران بدون مقاومت زیر چکمه‌ی ارتش‌های بیگانه رفت، روزی که وابستگی نظامی و فقدان حمایت مردمی استقلال کشور را به تاراج برد.

سوم شهریور ۱۳۲۰، نیرو‌های متفقین از شمال و جنوب وارد خاک ایران شدند و بدون مواجهه با مقاومت، کشور را اشغال کردند.

اشغال ایران که نتیجه‌ی وابستگی رضا شاه به تجهیزات وارداتی و فقدان پشتوانه مردمی بود که سرانجام او را در برابر فشار سیاسی و نظامی متفقین تسلیم و ایران را زیر بار اشغال برد.

هم اکنون و پس از ۸۴ سال از اشغال ذلت بار کشورمان در سوم شهریور سال ۱۳۲۰، چشم اندازی متفاوت پیش روی دشمنان این سرزمین قرار گرفته است.