به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرمانده انتظامی شهرستان سلطانیه از توقیف یک دستگاه خودرو سمند و کشف ۶۲۹ ثوب البسه خارجی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ اوراز اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان سلطانیه حین کنترل خودرو‌های عبوری در محور خدابنده - سلطانیه به یک دستگاه سواری سمند به ظن حمل کالای قاچاق، مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: با هماهنگی قضایی و در بازرسی از خودروی مذکور تعداد ۶۲۹ ثوب انواع البسه خارجی قاچاق کشف شد.

اوراز بیان داشت: برابر اعلام کارشناسان مربوطه، ارزش کالای مکشوفه یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان سلطانیه خاطر نشان کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، تحویل مرجع قضایی شد.