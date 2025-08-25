افتتاح واحد تولیدی در نظر آباد با حضور معاون حقوقی رییس جمهور
همزمان با هفته دولت با حضور معاون حقوقی رییس جمهور چرخ صنعت در نظرآباد به گردش در آمد و یک واحد تولیدی آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، حجت الاسلام مجید انصاری روز دوشنبه در سفر به استان البرز واحد تولید کننده انواع آبمیوه در این شهرستان را با هدف توسعه و تقویت تولید داخلی افتتاح کرد با بهره برداری از این واحد تولیدی بیش از ۳۵۰ نفر اشتغالزایی فراهم شد که با مجموعه هلدینگ بیش از ۷۵۰ نفر ظرفیت وارد چرخه تولید استان البرز شد.
این شرکت به بیش از ۱۸ کشور جهان صادرات خواهد داشت که سهم اعظمی از تولید را در استان البرز در بر میگیرد.
دراین بازدید که با هدف بررسی ظرفیتهای تولیدی حمایت از صنایع غذایی استان البرز بود، تقویت فرصتهای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی مورد تاکید قرار گرفت و معاون حقوقی رییس جمهور به صورت میدانی مشکلات را در این مسیر مورد ارزیابی قرار داد.