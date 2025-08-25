این شرکت به بیش از ۱۸ کشور جهان صادرات خواهد داشت که سهم اعظمی از تولید را در استان البرز در بر می‌گیرد.

دراین بازدید که با هدف بررسی ظرفیت‌های تولیدی حمایت از صنایع غذایی استان البرز بود، تقویت فرصت‌های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی مورد تاکید قرار گرفت و معاون حقوقی رییس جمهور به صورت میدانی مشکلات را در این مسیر مورد ارزیابی قرار داد.