به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این تفاهم‌نامه میان این سازمان و یک شرکت خصوصی به امضا رسید که بر اساس آن، احداث یک نیروگاه خورشیدی تا سقف یک‌هزار مگاوات در دستور کار قرار گرفت.



حسین گروسی در نشست امضا رسمی این تفاهم نامه با سرمایه گذاران این طرح گفت: این سازمان متعهد به واگذاری یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار زمین به سرمایه گذاران این شد.

وی ادامه داد: سرمایه گذارطرح هم موظف است با احداث نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی خورشیدی و ۱۰ هزار مگاواتی حرارتی، اقدام به ساخت پست ۴۰۰ کیلوولتی و در صورت فراهم شدن شرایط، زیرساخت‌های انتقال و صادرات برق را نیز ایجاد کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با بیان اینکه این طرح در مدت ۲ سال به بهره‌برداری خواهد رسید گفت: حجم سرمایه‌گذاری آن حدود ۵۰۰ میلیون یورو برآورد شده است.

وی اضافه کرد: این تفاهم‌نامه گامی مهم در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تبدیل منطقه آزاد ماکو به قطب انرژی پاک در کشور محسوب می‌شود.