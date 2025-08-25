پخش زنده
به مناسبت هفته دولت، نمایشگاه کتاب در اداره بنیاد شهید منطقه ۲ اهواز گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: کتابهای شهدا دریچهای ارزشمند به زندگی سراسر ایثار، صبر و فداکاری این عزیزان هستند. تلاش انتشارات نشر شاهد در ثبت و انتشار این آثار، گنجینهای ماندگار برای جامعه ما و بهویژه نسل جوان است تا با فرهنگ ایثار و شهادت بیش از پیش آشنا شوند.
وی با تأکید بر نقش کتاب در ماندگاری ارزشها افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند رجوع به اندیشهها و سیره شهیدان هستیم و مطالعه کتابهای آنان میتواند چراغ راه آینده جامعه و مسئولان باشد..
این نمایشگاه همهروزه تا پایان هفته دولت در اداره منطقه دو بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اهواز برپاست.