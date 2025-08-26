پخش زنده
افتتاح ۱۰۰ کلاس درس در قالب ۲۰ طرح با اعتبار ۳۵۰ میلیارد تومان در هفته دولت در استان زنجان افتتاح می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان از آمادهسازی ۲۰ طرح شامل ۱۰۰ کلاس درس با اعتبار ۳۵۰ میلیارد تومان در هفته دولت خبر داد
صفری افزود : ۹۷ طرح با ۶۰۰ کلاس درس هم تا پایان سال آماده میشود.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان گفت : هدف اصلی از ساخت مدارس جدید ایجاد عدالت آموزشی در همه مناطق از جمله روستاهای استان زنجان است.