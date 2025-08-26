به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان از آماده‌سازی ۲۰ طرح شامل ۱۰۰ کلاس درس با اعتبار ۳۵۰ میلیارد تومان در هفته دولت خبر داد

صفری افزود : ۹۷ طرح با ۶۰۰ کلاس درس هم تا پایان سال آماده می‌شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان گفت : هدف اصلی از ساخت مدارس جدید ایجاد عدالت آموزشی در همه مناطق از جمله روستاهای استان زنجان است.