یک فروند بالگرد سبک در جزیره وایت در انگلیس سقوط کرد و دست کم یک نفر به شدت مصدوم شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، رسانهها در انگلیس اعلام کردند پیش ازظهر امروز به وقت محلی، بالگردی با چهارسرنشین، در مرتعی در نزدیکی شهر "شانکلین" (Shanklin) در "جزیره وایت" در جنوب انگلیس سقوط کرد. یکی از سرنشینان مصدوم شده این سانحه با بالگرد آمبولانس، به بیمارستان شهر "ساوثهمپتون" منتقل شده است.
به گزارش شبکه تلویزیونی اسکای نیوز، جاده کنار محل سقوط بالگرد بسته شده و بررسیها درباره چرایی این سانحه نیز آغاز شده است. رسانههای انگلیس از مردم در حوالی محل سقوط بالگرد خواستهاند فعلا از نزدیک شدن به محل حادثه خودداری کنند. هنوز نوع بالگرد و اینکه نظامی بوده یا خیر و نیز علت سقوط آن اعلام نشده است.