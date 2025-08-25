وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم افتتاح خط تولید میکرو کابل فیبرنوری کارخانه شهید قندی یزد، بر نقش فناوری اطلاعات به‌عنوان پیشران اقتصاد و صنایع مختلف تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات در ادامه برنامه سفر خود به استان یزد، در کارخانه نوآوری یزد از شرکت «امن پردازان کویر» بازدید کرد.

وزیر ارتباطات پس از این بازدید، در کارخانه شهید قندی حضور یافت و خط تولید میکرو کابل فیبرنوری را افتتاح کرد.

وی در سخنانی ضمن تأکید بر نقش فناوری اطلاعات به‌عنوان پیشران اقتصاد و صنایع مختلف، از راه‌اندازی کارخانه فیبرنوری در کاراکاس ونزوئلا طی ۱۱ ماه گذشته در دولت چهاردهم به‌عنوان یکی از نمونه‌های موفق فعالیت‌های بین‌المللی این شرکت یاد کرد.

همچنین در این مراسم بر حمایت دولت از مسیر تولید و رفع موانع تأکید شد و وزیر ارتباطات اعلام کرد که موضوعات مطرح‌شده در نشست با مدیران این واحد صنعتی را در هیات دولت پیگیری خواهد کرد.

براساس اعلام کارخانجات شهید قندی، خط تولید میکرو کابل نوری با سرمایه‌گذاری معادل ۲۷۰ هزار یورو و با مساعدت پست بانک راه‌اندازی شده است. مدیران این مجموعه نیز در جریان این مراسم خواستار تسهیل شرایط برای ارتقای ظرفیت تولید و توسعه صادرات محصولات فیبرنوری شدند.

وزیر ارتباطات در ادامه برنامه سفر خود نیروگاه خورشیدی ۲۵۵۵ کیلووات تجمیعی تفت را با ۷۷ میلیارد تومان و با مشارکت پست بانک افتتاح کرد.