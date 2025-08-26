پخش زنده
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی گیلان گفت : در هفته دولت، بازدید کارکنان دولت و نیروهای مسلح به همراه خانواده درجه یک آنان از موزههای گیلان رایگان است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، یوسف سلمانخواه با اشاره به اینکه بازدید کارکنان دولت و نیروهای مسلح به همراه خانواده درجه یک آنان از موزههای رشت به مناسبت هفته دولت رایگان است گفت : موزههایی که کارمندان دولت میتوانند به همراه خانوادههای خود به صورت رایگان بازدیدکنند شامل موزه رشت ، موزه رشتی دوزی ، موزه چای لاهیجان و موزه میراث روستایی است.