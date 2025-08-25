به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، طلایی مقدم در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: ۵۳۸ طرح عمرانی در بخش‌های مختلف با اعتبار بیش از ۵۵ همت طی هفته دولت به بهره برداری می‌رسد.

وی افزود: ۱۳۷ طرح برای شرکت توزیع برق، ۳۶ طرح برای شرکت برق منطقه‌ای، ۱۳ طرح برای اداره کل ورزش و جوانان، ۱۲ طرح برای اداره نوسازی مدارس، ۵۵ طرح برای سازمان جهاد کشاورزی، ۳۳ طرح برای اداره میراث فرهنگی، ۴۸ طرح برای شهرداری و ۱۳۳ طرح برای بخشداری‌ها و دهیاری‌ها افتتاح خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی ادامه داد: ۲ طرح اداره کل راه و شهرسازی، یک طرح اداره انتقال خون، دو طرح شرکت پست، ۲ طرح تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دو طرح شرکت نفت، ۲ طرح بنیاد شهید و امور ایثارگران، ۵ طرح بنیاد مسکن، سه طرح صدا و سیما و یک طرح تامین اجتماعی از دیگر طرح‌هایی است که قرار است طی این هفته به بهره برداری برسد.