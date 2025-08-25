آذربایجان غربی، میزبان فینال شطرنج آقایان قهرمانی کشور
پنجاه و هشتمین دوره مسابقات فینال شطرنج آقایان قهرمانی کشور به میزبانی هیئت شطرنج استان آذربایجان غربی برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، پنجاه و هشتمین دوره مسابقات فینال شطرنج آقایان قهرمانی کشور (انتخابی تیم ملی) ۱۱ تا ۱۹ شهریور به میزبانی هیئت شطرنج استان آذربایجان غربی برگزار خواهد شد.
به ۳ نفر برتر، حکم مدال جام قهرمانی کشور و به پنج نفر اول جایزه نقدی اهدا میشود. نفرات اول تا پنجم فینال قهرمانی کشور به عضویت تیم ملی کشور در سال ۱۴۰۴ درخواهند آمد.
نفرات اول تا سوم فینال قهرمانی کشور به اضافه ۲ نفر دیگر که کمیته فنی تعیین خواهد کرد در صورت تامین اعتبار و مجوز شورای برون مرزی به مسابقات جام ملتهای آسیا در سال ۲۰۲۵ اعزام خواهند شد.
قهرمان کشور در صورت تامین اعتبار و مجوز شورای برون مرزی به مسابقات قهرمانی انفرادی آسیا در سال ۲۰۲۶ اعزام خواهد شد.