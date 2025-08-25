به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،استاندار امروز در نشست هم اندیشی بانوان نخبه استان قم در سالن امام جواد استانداری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت گفت: این هفته فرصت مناسبی برای گام برداشتن در مسیر شهیدان رجایی، باهنر و حجت الاسلام رئیسی به عنوان دانش آموختگان مکتب سیدالشهدا است.

اکبر بهنام جو با اشاره به دستور کار قرار گرفتن توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و جذب سرمایه‌گذار‌های جدید در حوزه انرژی افزود: افزایش دما و کاهش نیروگاه‌های برق آبی به دلیل خالی شدن سدها، عامل اصلی افزایش قطعی برق است.

وی با تاکید بر اینکه رفتن به سمت نیروگاه‌های دائمی همچون انرژی خورشیدی و هسته‌ای ضروریست افزود: در این خصوص نیازمند همکاری مردم و سرمایه‌گذاران برای حرکت به سمت آینده روشن هستیم.

استاندار در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه قم در حوزه جذب گردشگر مذهبی، تاریخی و فرهنگی، توسعه خدمات گردشگری را مهم دانست و گفت: آغاز مجدد طرح فرودگاه قم، تلاش برای احیای نمایشگاه فرش استان پس از ۱۰ سال وقفه و توجه بیش از پیش به صنعت انگشترسازی از جمله برنامه‌های در دست اقدام استان، در این زمینه است.

آقای بهنام جو همچنین از پیگیری جدی برای خط انتقال آب به منطقه سراجه و شروع عملیات کاشت نهال در این ناحیه خبر داد.

مشاور استاندار و مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری قم بررسی مطالبات مختلف در حوزه زنان و خانواده را از جمله اهداف برگزاری دیدار استاندار با بانوان نخبه در هفته دولت بیان کرد و گفت: توجه به مباحث مربوط به کودکان با نگاهی دقیق و راهبردی‌تر، انتصاب مدیران خانم و رفع موانع اشتغال و کارآفرینی آنان، کمک به تامین و تجهیز مرکز ناباروری ریحانه، توسعه مراکز مشاوره رایگان به ویژه در مناطق کم برخوردار با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی همچون طلاق، ایجاد بازارچه‌های دائمی برای فروش محصولات بانوان روستایی، توسعه فرهنگی ترافیک شهری، ارائه آموزش‌های لازم برای حضور فعال در فضای مجازی با هدف توسعه کسب و کار‌های اینترنتی، توجه به کمبود فضای فرهنگی و تربیتی برای کودکان و لزوم توسعه مجموعه‌های ورزشی اختصاصی بانوان از جمله مباحث مطرح شده از سوی بانوان نخبه عرصه‌های مختلف استان در این جلسه بود.

فاطمه حیدری همچنین درخواست افتتاح ورزشگاه تختی و افزایش سرانه ورزشی بانوان را از جمله مباحث مورد تاکید بانوان در این جلسه دانست.