تیم فوتبال ساحلی مقاومت گلساپوس با نتیجهای قاطع بر چاردملوی اردکان پیروز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در چارچوب هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران، دو تیم مقاومت گلساپوش یزد و چادرملوی اردکان از ساعت ۱۹ در ورزشگاه سلمان مردآباد یزد به مصاف یکدیگر رفتند.
وقت اول دیدار با تک گل محمدعلی مختاری به سود چادرملو به پایان رسید. در وقت دوم بازیکنان گلساپوش موفق شدند ۲ گل به ثمر برسانند تا این وقت با نتیجه ۲ بر یک به سود میزبان پایان یابد.
گلساپوش در وقت سوم موفق به گلزنی به وسیله یک ضربه آزاد شد که این مساله با اعتراض بازیکنان چادرملو همراه بود و داور به محمدعلی مختاری کارت قرمز داد.
اردکانیها که با یک یار کمتر بازی را ادامه میدادند یک گل دیگر دریافت کردند تا این دیدار با نتیجه چهار بر یک به سود گلساپوش یزد به پایان برسد.