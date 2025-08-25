طرح‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان عصر امروز با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و جمعی از مسئولان استانی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،در این مراسم، طرح‌های بهسازی، ایمن‌سازی، احداث ابنیه فنی و رفع نقاط حادثه‌خیز راه‌ها مجموعا با۳ هزار و ۲۹ میلیارد تومان هزینه به بهره‌برداری رسید.

بهسازی و روکش آسفالت راه‌ها با۲ هزار میلیارد تومان هزینه انجام شد که نقش مهمی در ارتقای کیفیت و روان‌سازی تردد در مسیر‌های استان اصفهان دارد.

همچنین در بخش ارتقای ایمنی، اقدامات شامل نصب روشنایی، حفاظ، تابلو و علائم، خط‌کشی و سایر تجهیزات ایمنی با بیش از ۲۲۵ میلیارد تومان هزینه اجرا شد.

تکمیل ابنیه فنی راه‌ها شامل پل‌ها، تونل‌ها و سایر سازه‌های مهندسی و رفع نقاط حادثه‌خیز استان نیز از سایر طرح‌ها بود.

سعید اوحدی معاون رییس جمهور در این مراسم تأکید کرد: هر قدمی که در راستای بهبود جاده‌ها و کاهش حوادث برداشته شود، سرمایه‌ای سنگین و ارزشمند برای جامعه است و حفظ این امانت وظیفه همه مسئولان و خدمتگزاران مردم است.

وی در افزود: استان اصفهان با بهره‌برداری از این طرح‌ها نقش مهمی در شبکه حمل و نقل کشور ایفا می‌کند و اقدامات انجام شده سهم قابل توجهی در کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی جاده‌ها خواهد داشت.