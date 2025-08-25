پخش زنده
به مناسبت هفته دولت، نمایشگاه بزرگ دستاوردهای دولت در استان خوزستان گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در دومین روز از هفته دولت، نمایشگاه بزرگ دستاوردهای دولت در خوزستان با حضور استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی در نمایشگاه بین المللی استان آغاز بکار کرد.
سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان گفت: این نمایشگاه با هدف تبیین دستاوردهای دولت و نظام اسلامی، امیدآفرینی در جامعه و معرفی ظرفیتهای بینظیر استان خوزستان برپا شده است.
نعیم حمیدی افزود: در این نمایشگاه دستگاههای اجرایی، صنایع بزرگ، سازمانهای مردمنهاد و مراکز علمی و فرهنگی دستاوردهای خود در بخشهای مختلف را در معرض بازدیدکنندگان قرار دادهاند.
وی ادامه داد: در بخش جانبی نمایشگاه، عرضه مستقیم مواد غذایی، نوشتافزار و تولیدات داخلی با قیمت تعاونی، قرعهکشیهای ویژه، غرفه کودک و نوجوان با برنامههای شاد و همچنین کارگاههای تخصصی در حوزه محیطزیست و آب برپا میشود.
نمایشگاه بزرگ دستاوردهای دولت در استان خوزستان با شعار خوزستان قلب ایران تا هفتم شهریور در نمایشگاه دائمی استان واقع در میدان شهید چمران کیانپارس اهواز برپاست.