در بخش مسکن ۱۹ هزار و ۹۰۰ نفرایثارگر در استان اصفهان واجد شرایط واگذاری شناسایی شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،سرپرست ادارهکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان امروز در جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان گفت: بر اساس قانون، تاکنون بیش از ۱۱ هزار ایثارگر در استان جذب دستگاهها شدهاند و سههزار و ۹ نفر دیگر باقی ماندهاند؛ در بخش مسکن نیز ۱۹ هزار و ۹۰۰ نفر واجد شرایط واگذاری شناسایی شدهاند که طبق تفاهمنامه اخیر میان وزارت راه و شهرسازی، استانداری و بنیاد شهید، مقرر شده است تا پایان سال جاری، بخشی از این نیازها در بیش از ۲۰ شهرستان استان تأمین شود و طی سه سال آینده سایر شهرستانها نیز تحت پوشش قرار گیرند.
مسعود نیکبخت، تأکید کرد: این تفاهمنامه یکی از دستاوردهای ارزشمند سالهای اخیر در حوزه مسکن ایثارگران است و میتواند بخشی از مشکلات انباشتهشده را برطرف سازد.
وی افزود: استان اصفهان با در اختیار داشتن بیش از ۵۴ هزار و ۲۷۵ پرونده جانبازی، سههزار و ۹۷۸ پرونده آزادگی و حدود ۲۴ هزار پرونده شهادت، در مجموع بالغ بر بیش از ۷۸ هزار پرونده ایثارگری را زیر پوشش دارد.
نیکبخت تصریح کرد: از جمعیت حدود ۴۵۰ هزار نفری ایثارگران استان اصفهان، بیش از ۳۵۰ هزار نفر هماکنون از خدمات بنیاد بهرهمند هستند.
سرپرست ادارهکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان افزود: والدین معظم شهدا در استان ۴۳ هزار و ۴۶۹ نفر بودهاند که در حال حاضر حدود ده هزار نفر از این والدین در قید حیات هستند؛ همچنین اصفهان تاکنون ۱۸۳ شهید مدافع حرم و ۴۱۵ جانباز مدافع حرم تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.
وی ادامه داد: این استان ۲۷ خانواده پنجشهیدی، ۸۷ خانواده سهشهیدی و یکهزار و ۴۶۹ خانواده دوشهیدی دارد.
نیکبخت با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه فرهنگی و اجتماعی گفت: طی یک سال گذشته سه مرکز تخصصی مددکاری و مشاوره فعال بوده و در این مدت بیش از ۳۷ هزار و ۴۸۹ دیدار سپاس و حدود ۱۰ هزار و ۹۳۹ جلسه مشاوره برای خانوادههای ایثارگران برگزار شده است؛ همچنین ۶۰۰ پرونده خاص در کمیسیون ویژه رسیدگی شده است.
سرپرست ادارهکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان یکهزار و ۴۶ گلزار شهدا دارد که تاکنون بیش از یکهزار گلزار ساماندهی شده، تصریح کرد: تنها گلستان شهدای اصفهان بیش از ۸ هزار شهید را در خود جای داده و ساماندهی آن از مهمترین اولویتهای بنیاد است.