برخورد خودروی سواری پژو با تریلی دو کشته برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست جمعیت هلالاحمر استان از امدادرسانی به مصدومان حادثه برخورد خودروی سواری پژو با تریلی در محور طاقانک به شمس آباد خبرداد.
بیژن طاهری گفت: خبری مبنی بر برخورد خودروی سواری پژو با تریلی در محور طاقانک به شمس آباد دریافت شد.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهدای امدادگر طاقانک به محل اعزام شد. نیروهای امدادی پس از ارزیابی و ایمنسازی محل حادثه و تثبیت خودرو، عملیات رهاسازی مصدومان را انجام دادند.
طاهری گفت:متأسفانه دو نفر از مصدومان در صحنه حادثه جان باختند که پیکر آنان برای انجام مراحل قانونی به عوامل انتظامی تحویل داده شد.